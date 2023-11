La definizione e la soluzione di: Truppe di montagna con la piuma sul cappello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALPINI

Significato/Curiosita : Truppe di montagna con la piuma sul cappello

Paracadutisti unità di soccorso forze speciali paracadutisti, commandos e forze speciali (esercito ed aeronautica) truppe corazzate truppe da montagna, sommozzatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

