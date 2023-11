Si trova sul retro della matita

D'alessandria e santa dorotea, mentredel pannellolo stemmafamiglia dei lanza. altro capolavorosala fiamminga è la deposizione...

La gomma da masticare (detta anche gomma americana e in alcune parti d'Italia chiamata semplicemente gingomma, cingomma, cicca, gigomma, ciccigomma, ciugomma, ciunga, cingon, masticante, gommina, caramella a gomma o cicles, in inglese chewing gum) è un prodotto dolciario che a differenza di tutti gli altri, come dice il nome stesso, non deve essere mangiato, ma soltanto masticato.