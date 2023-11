La definizione e la soluzione di: Trasformazione in divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APOTEOSI

Significato/Curiosita : Trasformazione in divinita

, siva; adattato con grafia inglese in shiva) è una divinità maschile post vedica, erede diretta della divinità pre-aria, successivamente ripresa anche... Apoteosi (latino: apotheosis, greco: ps) o deificazione (latino: deificatio) significa "divinizzazione" o, più in generale, "glorificazione", ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trasformazione in divinità : trasformazione; divinità; La trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti; Processo di trasformazione dell energia solare in energia chimica; trasformazione da stato gassoso a liquido; Esperto di produzione e trasformazione del vino; Nella fantascienza, sono umani in trasformazione ; Una divinità nell Aida; Le antiche divinità scandinave; Una divinità dei Fenici; La statua d una divinità ; Dedicate alla divinità ; Lo studio di divinità ed eroi antichi;

