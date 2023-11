La definizione e la soluzione di: Trascinare ciò che non può muoversi da solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAINARE

Significato/Curiosita : Trascinare cio che non puo muoversi da solo

In agricoltura il trattore agricolo, detto anche trattrice agricola (dal latino trahere, trainare), è un mezzo utilizzato in agricoltura per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per i lavori agricoli. Appartenente alla famiglia delle macchine agricole semoventi, in meccanica agraria è considerato una macchina motrice, mentre le macchine agricole che eseguono i lavori trainate dal trattore (come l'aratro) o agganciate alla sua presa di potenza (come lo spandiconcime) vengono dette macchine operatrici. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trascinare ciò che non può muoversi da solo : trascinare; muoversi; solo; Capace di trascinare all entusiasmo; Investire e trascinare ; trascinare via con furia; trascinare a sinistra; trascinare nello scandalo; Si usa per sollevare o trascinare pesi; Aiuta i militari a muoversi nel buio; muoversi a piccoli balzi; muoversi a suon di musica; La capacità di un organismo di muoversi ; Consente a Harry Potter di muoversi senza essere scorto; muoversi da un luogo all altro; Arnese che si sotterra con un piede solo ; Vive da solo e senza legami sentimentali; Beve solo gli analcolici; Si usano solo con le onde; Distrugge per il solo piacere di distruggere; Si alza solo quando c è vento;

