Tra due anni sono maggiorenni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra due anni sono maggiorenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEDICENNI

Significato/Curiosita : Tra due anni sono maggiorenni

Dalla generazione z. poiché i nati all'inizio degli anni ottanta sarebbero diventati maggiorenni a cavallo del iii millennio, si è iniziato a parlare...

Le sedicenni (rendez-vous de juillet), film diretto da jacques becker (1949) le sedicenni, film diretto da luigi petrini (1965)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con anni; sono; maggiorenni; Con le banane in un brano di Gianni Morandi; Professione di Giovanni Soldini; Come la Cavalleria del romanzo di Giovanni Verga; Collega animali con anni lunari: __ cinese; Quelle di Jovanotti sono piene di sassi; Nelle scienze sono lunghezza, massa o tempo; sono quattro e di velluto grigio per Dario Argento; Lo sono le mani di chi prega; Una scuola per maggiorenni ; Quello di leva obbligava i cittadini maggiorenni ; Cerca nelle Definizioni