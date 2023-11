La definizione e la soluzione di: Il tono di voce di chi ha appena respirato l elio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FALSETTO

Significato/Curiosita : Il tono di voce di chi ha appena respirato l elio

Vedi elio (disambigua). l'elio (dal greco , hlios, "sole") è l'elemento chimico della tavola periodica che ha numero atomico 2 e simbolo he. è il secondo... Nell'arte del canto il falsetto è l'emissione di suoni acuti con volume e intensità più leggera rispetto alla voce piena. Secondo alcune osservazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

