Tocco gentile e affettuoso sul viso

Il lago di Carezza (Karersee in tedesco, Lech de Ciareja in ladino) è un piccolo lago alpino situato nell'alta Val d'Ega a 1534 m nel comune di Nova Levante, a circa 25 km da Bolzano in Alto Adige, incastonato tra fitti boschi di abeti, sotto le pendici del massiccio del Latemar, che si specchia nella sua acqua cristallina.