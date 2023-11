La definizione e la soluzione di: Un tipo di composizione per piano o violino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SONATA

Significato/Curiosita : Un tipo di composizione per piano o violino

Originariamente per violino o mandolino e pianoforte. oggi, è suonata principalmente sul violino, ma sono frequenti trascrizioni per piano solo, sassofono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

