Soluzione 9 lettere : JEFFERSON

Il thomas presidente usa sui due dollari

il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo... degli stati uniti d'america (in inglese:of the united states of america; sigla: potus) ècapo di stato ecapo del governo... Thomas Jefferson (Shadwell, 13 aprile 1743 – Charlottesville, 4 luglio 1826) è stato un politico, scienziato e architetto statunitense. È stato il terzo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1801 al 1809 ed è considerato uno dei padri fondatori della nazione. Il suo volto è ritratto sul monte Rushmore accanto a quelli di George Washington, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

