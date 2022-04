Tessuto nervoso dell occhio fotosensibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto nervoso dell occhio fotosensibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETINA

Significato/Curiosita : Tessuto nervoso dell occhio fotosensibile

Separabili tuttavia con diagnosticità: un sistema nervoso cordonale, con i soli gangli cerebrali, e un sistema nervoso gangliare, con molti gangli specializzati...

Alla visione. secondo alcuni studiosi, la retina è parte stessa del cervello, e non un organo esterno. la retina umana presenta uno spessore variabile da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con tessuto; nervoso; dell; occhio; fotosensibile; Tale è un tessuto resistente e pieno di filamenti; tessuto con disegni colorati non stampato; Un tessuto di maglia; tessuto da parete; Un violento moto nervoso ; nervoso , inquieto; Cellula del sistema nervoso ; Può essere solare, nervoso o scolastico; Circolava in Spagna prima dell Euro; Agli antipodi dell a prima; Alterazione dell a percezione dell a realtà; È famosa per le tagliatelle dell o Zecchino d Oro; Insetto parlante nella favola di Pinocchio ; Il coccodrillo ne ha tre per ogni occhio ; Eseguita approssimativamente, a occhio e croce; Il tondino nero al centro dell occhio ;