La definizione e la soluzione di: Termine per grande appassionato di opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MELOMANE

Significato/Curiosita : Termine per grande appassionato di opera

Melòmane è una persona che nutre una viscerale passione per l'opera lirica o per la musica in generale. Deriva dal greco mèlos (musica) e manìa (furore).

