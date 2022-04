Tenda che blocca la luce dalla finestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenda che blocca la luce dalla finestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSCURANTE

Significato/Curiosita : Tenda che blocca la luce dalla finestra

Scena discostando la tenda, dietro la quale si intravede un cortile assolato con muratori all'opera. nello sguancio della finestra si trova un finto paramento...

«...conclusiva e risolvente in ordine alla presenza di nebbia oscurante la petroliera è infine la deposizione del mozzo bertrand alessio (cfr. verbale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

