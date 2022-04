Tecnologia per pagare tramite iPhone ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnologia per pagare tramite iPhone ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APPLE PAY

Significato/Curiosita : Tecnologia per pagare tramite iphone ing

apple pay è uno strumento di pagamento in mobilità non istantaneo creato da apple inc., che consente di effettuare pagamenti contactless, utilizzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con tecnologia; pagare; tramite; iphone; tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; Persona molto appassionata di tecnologia e fumetti; Giovane dall aspetto insignificante ossessionato dalla tecnologia ; tecnologia a banda larga; Quota da pagare ; Rivincita atta a ripagare chi ha subito un torto; Lo usano i parrucchieri per propagare l aria calda; Ottenuto senza pagare ; Comunicano tramite sinapsi; Sughi e salse resi densi tramite lunga ebollizione; Macchine per spostare pesi tramite una fune; La comunicazione tramite pensiero; Il sistema operativo di Apple per iphone e iPad; Si scarica sull iphone ; Il sistema operativo degli iphone ; Lo monta a bordo l iphone ; Cerca nelle Definizioni