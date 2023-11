La definizione e la soluzione di: Supporto su cui poggiano i volatili domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRESPOLO

Significato/Curiosita : Supporto su cui poggiano i volatili domestici

Il Trespolo tutore è una commedia per musica in tre atti di Alessandro Stradella su libretto di Giovanni Cosimo Villifranchi tratto dalla commedia Amore è veleno e medicina degl’intelletti o vero Trespolo tutore di Giovanni Battista Ricciardi. Fu eseguita per la prima volta al Teatro del Falcone di Genova il 30 o 31 gennaio 1679. Fu poi ripresa a Modena nel 1686 al Teatro Fontanelli. È considerata una delle prime opere comiche italiane.

Lo stesso libretto, con qualche variante, era stato già messo in musica da Bernardo Pasquini nell'opera Il Trespolo tutore, andata in scena a Roma nel carnevale 1677 in un teatro al Corso gestito da Gian Lorenzo Bernini.

