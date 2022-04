Suoni percepiti per difetti dell orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suoni percepiti per difetti dell orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACUFENI

Significato/Curiosita : Suoni percepiti per difetti dell orecchio

Dell'uomo, napoli, edises, 2009, isbn 978-88-7959-348-9 orecchio esterno orecchio medio orecchio interno timpano (anatomia) catena degli ossicini canali...

Classificazioni degli acufeni proposte dagli studiosi nell'arco di mezzo secolo. alcuni distinguono gli acufeni in oggettivi e soggettivi: gli acufeni oggettivi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

