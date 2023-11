La definizione e la soluzione di: I suoi chiodi sono usati come spezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GAROFANO

Altre risposte alla domanda : I suoi chiodi sono usati come spezia : suoi; chiodi; sono; usati; come; spezia; Se si sveglia i suoi vicini si preoccupano; Serve litri ai suoi clienti; I suoi peli sono vibrisse; I suoi baci sono dolci; Bartolomeo per i suoi amici; La struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoli; Il negozio con chiodi e viti; Servono per piantare chiodi ; Un vino con i chiodi ; Pianta i chiodi negli zoccoli; Un fiore da chiodi ; Se è da chiodi è strana; Lo sono le scelte sagge e sapienti; sono fatte di maglie; sono la patria delle Harley-Davidson; sono detti anche acagiù; sono pregiate quelle di Sèvres; Ce ne sono diversi nelle tintorie; Rendono usati i sai; Recipienti usati nelle saline per estrarre l acqua salsa; Blocchi che erano usati nelle banche; Sali usati per fertilizzare; I brillanti usati in bigiotteria; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Vermi come il lombrico; come l umore cattivo; come inizia inizia; Non si comporta come gli altri; come il canto ispirato da una grande nostalgia; Uno come Pul Cayard;

