È sul mirino in un film giapponese - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FARFALLA

Significato/Curiosita : E sul mirino in un film giapponese

La farfalla sul mirino ( koroshi no rakuin) è un film del 1967 diretto da seijun suzuki. il film, del genere giapponese yakuza, prodotto dalla nikkatsu...

vedi farfalla (disambigua). la farfalla è un insetto che, come le falene, appartiene all'ordine dei lepidotteri. la distinzione tra farfalle e falene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

