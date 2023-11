La definizione e la soluzione di: Sughi e salse resi densi tramite lunga ebollizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIDUZIONI

Altre risposte alla domanda : Sughi e salse resi densi tramite lunga ebollizione : sughi; salse; resi; densi; tramite; lunga; ebollizione; Ortaggio per sughi ; sughi elaborati; Delicati sughi del cuoco; Contenitore per salse e marmellate; Radice per salse piccanti; Pungenti come certe salse ; Contenitore per salse o marmellate; Vasetto per salse piccanti; resi meno efficienti; Restituiti resi ; resi diffidenti; resi mansueti; resi più capienti; resi comprensibili; densi fitti; Fitti, densi ; Si dice di gas poco densi ; Un sistema per la degradazione tramite microrganismi; Controllo medico tramite immagini su un video; Introdotto in vena tramite ago; Ottenere tramite ricatti e minacce; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Messaggi inviati tramite cellulare; Una lunga preghiera di supplica; lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi; Una grossa falena dalla lunga proboscide; La stagione lunga e caldissima per gli 883; È snervante se è lunga ; È lunga quella delle batterie costiere; Principio di ebollizione ; Il vino in ebollizione ; Esalano nell ebollizione ; Vino in ebollizione ;

