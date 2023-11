La definizione e la soluzione di: Strumento utile al congiungimento di metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALDATORE

Posizione naturale, è un centro di comunicazione tra oriente e occidente, un provvidenziale congiungimento tra sponde di diversi popoli […]. la divina provvidenza... Il saldatore o saldatoio è un attrezzo che serve per eseguire brasature dolci, cioè con materiale d'apporto a bassa temperatura di fusione, come lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento utile al congiungimento di metalli : strumento; utile; congiungimento; metalli; Particolare tipo di strumento musicale a tastiera; Uno strumento di prova del radiotecnico; Suona uno strumento a fiato traverso; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; Tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; Quella degli strumenti è utile per navigare in Internet; Un albero utile al vignaiolo; Raccolta di eventi specifici utile per uno studio; Un lungo coltello utile a sfoltire la vegetazione; È utile per l aspirapolvere; utile per il morale; Grado di purezza dei metalli preziosi; Alcuni corrodono i metalli ; Vi si gettano i metalli ; Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali; Danneggiarsi alterarsi detto di metalli ; Un utensile per lavorare metalli ;

