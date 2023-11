La definizione e la soluzione di: Strumento usato in tessitura per fare gomitoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARCOLAIO

Significato/Curiosita : Strumento usato in tessitura per fare gomitoli

Maglia e uncinetto, in gomitoli o matasse. per la produzione di tessuti e magline, in rocche è uno dei materiali più importanti per l'industria tessile... L'arcolaio è uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. È simile ad un aspo, da cui differisce per l'uso; l'arcolaio serve ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

