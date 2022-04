Strumento musicale tradizionale napoletano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale tradizionale napoletano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANDOLINO

Significato/Curiosita : Strumento musicale tradizionale napoletano

Mandolini (disambigua). il mandolino (mandolino classico, o napoletano) è uno strumento musicale, caratterizzato da quattro corde doppie, che appartiene al...

Disambiguazione – "mandolini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mandolini (disambigua). il mandolino (mandolino classico, o napoletano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con strumento; musicale; tradizionale; napoletano; strumento musicale elettronico... da non toccare; strumento utile al congiungimento di metalli; strumento usato in tessitura per fare gomitoli; Piccolo strumento di riscaldamento elettrico; Genere musicale USA nato dal vecchio west ing; Strumento musicale elettronico... da non toccare; Gruppo musicale folk messicano; Movimento musicale tra largo e andante; Festa tradizionale con tappeti di petali; Appellativo tradizionale per una donna non sposata; È la tradizionale caratteristica della volpe; Il tradizionale pasto natalizio; Zucchine alla __, contorno tipico napoletano ; Colle che ospita un noto quartiere napoletano ; Come il napoletano .. di Napoli; Lo è il napoletano ... di Napoli; Cerca nelle Definizioni