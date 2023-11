La definizione e la soluzione di: Strumento musicale elettronico... da non toccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : THEREMIN

Significato/Curiosita : Strumento musicale elettronico... da non toccare

Modificata attraverso dei fori, controllati da chiavi, sul corpo dello strumento. il sassofono classico è uno strumento traspositore in cui la nota più bassa... Modificata attraverso dei fori, controllatichiavi, sul corpo dello. il sassofono classico è unotraspositore in cui la nota più bassa... Il theremin è uno strumento musicale elettronico, il più antico conosciuto che non preveda il contatto fisico dell'esecutore con lo strumento. Fu inventato nel 1919 dal fisico sovietico Lev Sergeevic Termen (noto in Occidente come Léon Theremin o Theremine) e si basa su oscillatori che, lavorando in isofrequenza al di fuori dello spettro udibile, producono, per alterazioni delle loro caratteristiche a seguito della presenza delle mani del musicista nel campo d'onda, dei suoni sul principio fisico del battimento, questa volta nel campo delle frequenze udibili. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento musicale elettronico... da non toccare : strumento; musicale; elettronico; toccare; Uno strumento di prova del radiotecnico; Suona uno strumento a fiato traverso; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; Tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; strumento per misurare la luminosità delle stelle; Il genere musicale di Michael Jackson; Composizione musicale di carattere religioso; Strumnento musicale a fiato; Un tipico strumento musicale irlandese; Un genere musicale ; Una composizione musicale per danza; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico ; Fascicolo Sanitario elettronico ; Apparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientifica; Minuscolo congegno elettronico ; Piccolo elaboratore elettronico ; Quello di classe è elettronico in molte scuole; Un argomento da non toccare ; Tanto vicino da toccare ; Un tasto figurato che è meglio non toccare ; toccare con violenza; Erba da non toccare ; Con esso si può toccare il cielo;

Cerca altre Definizioni