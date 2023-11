La definizione e la soluzione di: Lo stato civile del non coniugato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CELIBATO

Wikipedia. lo stato civile, in diritto, è l'insieme degli status di rilievo amministrativo del cittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio o unione civile e morte)... Wikipedia., in diritto, è l'insieme degli status di rilievo amministrativocittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio o unionee morte)... Il celibato, nel diritto, è lo stato civile di un uomo non sposato, ossia celibe. L'analoga condizione della donna non sposata (nubile), è detta nubilato. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

