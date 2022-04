E stata soprannominata la tigre di Cremona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E stata soprannominata la tigre di Cremona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MINA

Significato/Curiosita : E stata soprannominata la tigre di cremona

Storicamente soprannominata "la tigre di cremona", è considerata una delle migliori cantanti di tutti i tempi. è nota per le qualità della sua voce e per essere...

mina, pseudonimo di mina anna maria mazzini (busto arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica ed ex conduttrice televisiva e attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

