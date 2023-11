La definizione e la soluzione di: Squadra sportiva che rappresenta uno Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAZIONALE

Squadra sportiva che rappresenta uno stato

Qualcosa relativo alla nazione o alla nazionalità

Durante il periodo della paleotelevisione, l'abbreviazione del nome del canale televisivo Rai Uno

Nel linguaggio sportivo, il termine generico con cui si indica una squadra nazionale.

