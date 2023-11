La definizione e la soluzione di: Lo sport in cui eccelse Joe DiMaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BASEBALL

Significato/Curiosita : Lo sport in cui eccelse joe dimaggio

Il baseball (['besbl]; tradotto come pallabase o palla base, raramente palla a base) è uno sport di squadra in cui due squadre composte da nove giocatori si affrontano per nove inning (o riprese) in ciascuno dei quali le due squadre si alternano nella fase di attacco e di difesa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sport in cui eccelse Joe DiMaggio : sport; eccelse; dimaggio; sport per uomini ragno; Lo sport con quattro stili; Uno sport motoristico; Un diffuso sport che deriva dal tennis; Uno sport per mari ondosi; Gran Turismo sport ; Un solista di eccelse qualità; Le hanno eccelse i geni; eccelse qualità morali; Composizione in cui eccelse Brahms; L arte in cui eccelse Dante; Il genere in cui eccelse Boccaccio; Lo sport di Babe Ruth e Joe dimaggio ;

Cerca altre Definizioni