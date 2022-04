Li sporge chi è scontento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li sporge chi è scontento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECLAMI

Significato/Curiosita : Li sporge chi e scontento

Lele, ma è costretta a dirlo a cettina e maria poiché hanno intuito la bugia della donna. libero intanto si accorge subito del furto e sporge denuncia...

Analfabetismo. le prime comunicazioni pubblicitarie (al tempo chiamate réclame) iniziano a diffondersi con la nascita dei giornali tra la metà dell'ottocento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con sporge; scontento; Si sporge in mare; sporge nza dell intestino soggetta a infiammazioni; sporge dal Palazzo Ducale di Venezia ed è molto fotografato dai turisti; Che presenta sporge nze appuntite; È del nostro scontento in un romanzo di Steinbeck; Un mugugno di scontento ; scontento e amareggiato per le speranze tradite; Cerca nelle Definizioni