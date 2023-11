La definizione e la soluzione di: Spesso cambia di pari passo con la storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOGRAFIA

Significato/Curiosita : Spesso cambia di pari passo con la storia

Questa voce o sezione sull'argomento storia moderna è ritenuta da controllare. motivo: la storia del moderno stato di israele nasce in seno al sionismo.... La geografia (dal latino geographia, a sua volta dal greco antico: , "terra" e afa, "descrizione, scrittura") è la scienza che ha per oggetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

