La definizione e la soluzione di: Specialità del triathlon insieme a corsa e nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICLISMO

Significato/Curiosita : Specialita del triathlon insieme a corsa e nuoto

Un'altra vasca. il triathlon è uno sport multidisciplinare basato sul nuoto, sul ciclismo e sulla corsa. la nascita di questo sport è ritenuta da alcuni... Per ciclismo si intende l'utilizzo di una bicicletta come mezzo meccanico a scopi differenziati. L'accezione più comune di "ciclismo" è riferita allo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

