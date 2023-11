La definizione e la soluzione di: Sottoposto a grande fatica e ansia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRESSATO

Significato/Curiosita : Sottoposto a grande fatica e ansia

Oppositivo-provocatorio a un certo punto della loro vita. il disturbo d'ansia generalizzato, il disturbo d'ansia da separazione e la fobia sociale sono... Oppositivo-provocatorioun certo punto della loro vita. il disturbogeneralizzato, il disturboda separazionela fobia sociale sono... Stressati è un film commedia del 1997 diretto da Mauro Cappelloni e liberamente ispirato alle opere di Georges Wolinski. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

