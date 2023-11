La definizione e la soluzione di: Lo sono dei suoni poco udibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sono dei suoni poco udibili

I suoni di origine sconosciuta sono suoni e rumori la cui origine non è stata identificata, uditi in alcune parti della terra. il national oceanic and... Il cotton fioc, bastoncino cotonato o bastoncino di ovatta consiste in un'asticella le cui estremità sono rivestite di cotone idrofilo. La locuzione ...