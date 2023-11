La definizione e la soluzione di: Sollievo emotivo dato con affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFORTO

Significato/Curiosita : Sollievo emotivo dato con affetto

Solare, la fronte corrugata indicano la presenza di uno specifico stato emotivo. damasio ha proposto la seguente differenziazione: l'emozione (emotion)... Il conforto è un singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 13 gennaio 2017 come secondo estratto dal sesto album in studio Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

