Solida e voluminosa come può essere una roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solida e voluminosa come può essere una roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MASSICCIA

Significato/Curiosita : Solida e voluminosa come puo essere una roccia

Prodotto del decadimento 40ar è in grado di fuggire dalla roccia liquida (fusa), ma inizia ad accumularsi quando la roccia si solidifica (si ricristallizza)...

Una stella massiccia (detta anche stella blu per via del colore, spesso tendente appunto al blu) è una stella molto calda, massiccia e luminosa, appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

