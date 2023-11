La definizione e la soluzione di: Soldato ritornato da un combattimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REDUCE

Significato/Curiosita : Soldato ritornato da un combattimento

Un veterano di guerra (dal latino vetus, "vecchio") è una persona (generalmente un soldato) che ha combattuto o partecipato per lungo tempo ad un conflitto militare. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

