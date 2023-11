La definizione e la soluzione di: Ne soffre chi viaggia attraverso fusi orari ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : JETLAG

Significato/Curiosita : Ne soffre chi viaggia attraverso fusi orari ing

La Jetlag Productions è stato uno studio di animazione americano, che similmente alla Golden Films, creò una serie di film d'animazione basati su fiabe e racconti classici per ragazzi, realizzando inoltre alcuni prodotti originali. I film venivano animati in Giappone da KKC&D Asia e Animal Ya, affiancandosi spesso ad altri studi sudcoreani. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

