La definizione e la soluzione di: Soffiare dicendo uffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBUFFARE

Significato/Curiosita : Soffiare dicendo uffa

Il carlino è una razza canina molossoide originaria della Cina riconosciuta dalla Federazione Cinofila Internazionale (Standard N. 253, Gruppo 9, Sezione 11). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Soffiare dicendo uffa : soffiare; dicendo; uffa; soffiare come un mantice; soffiare dentro al canotto; soffiare leggermente; soffiare su uno specchio; soffiare l aria per produrre un suono; Adatta a sandali stivali sneakers e via dicendo ; La figura retorica che si applica dicendo Che bella giornata quando piove; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante; Lo si fa dicendo In bocca al lupo; E via dicendo ; dicendo Swatch si pensa subito agli _;

Cerca altre Definizioni