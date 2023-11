La definizione e la soluzione di: Simmetrico del prologo, al termine di un opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPILOGO

Significato/Curiosita : Simmetrico del prologo al termine di un opera

1996 mario socrate, prologhi al don chisciotte, venezia - padova, marsilio, 1974 miguel de unamuno, commento al don chisciotte, prologo dell'autore, traduzione... Epilogo, dal greco p epilogos; da p- (dopo) e (discorso) è la scena conclusiva di un'opera teatrale o il capitolo conclusivo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

