La definizione e la soluzione di: Serve a raggiungere una presa di corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROLUNGA

Significato/Curiosita : Serve a raggiungere una presa di corrente

una corrente proporzionale alla corrente circolante nel primario. sono spesso usati nei sistemi di misura per correnti elevate al fine di ridurle a valori... proporzionale allacircolante nel primario. sono spesso usati nei sistemimisura perelevate al fineridurlevalori... In elettrotecnica, una prolunga è un cavo elettrico, con alle estremità una presa volante ed una spina. Viene utilizzata per collegare un utilizzatore elettrico, il cui cavo non è abbastanza lungo da raggiungere una presa elettrica, oppure per usufruire di una presa, qualora essa risulti di difficile accesso (ad esempio, la presa che si trova dietro un armadio). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

