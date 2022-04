Serie di 10 mediometraggi di Kieslowski - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie di 10 mediometraggi di Kieslowski. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Decalogo (dekalog) è una serie di 10 mediometraggi prodotti dal 1988 al 1989 e diretti da krzysztof kieslowski. ogni episodio, di circa 55 minuti, è indipendente...

Breve film sull'uccidere (1988) ridotto in decalogo 5 e non desiderare la donna d'altri (1988) ridotto in decalogo 6 (nonostante il titolo italiano faccia...