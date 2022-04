Seria e concreta... come un poligono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seria e concreta... come un poligono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUADRATA

Significato/Curiosita : Seria e concreta... come un poligono

Sapevano di illegalità e miravano a fini specifici di collaborazione fattiva e concreta con i nazifascisti» (dalla denuncia all'alta corte di giustizia contro...

In geometria solida, una piramide quadrata è una piramide avente base quadrata. la piramide quadrata è un particolare pentaedro, cioè un poliedro con 5... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

