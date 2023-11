La definizione e la soluzione di: Sensazione di indipendenza e autonomia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIBERTÀ

Significato/Curiosita : Sensazione di indipendenza e autonomia

Guerra d'indipendenza italiana è un episodio del risorgimento. fu combattuta dal regno di sardegna e da volontari italiani contro l'impero austriaco e altre... Per libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

