La definizione e la soluzione di: Segno interpretabile come augurio o presagio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUSPICIO

Significato/Curiosita : Segno interpretabile come augurio o presagio

Comunque anch'esso interpretabile come cristiano. vi è anche un'interpretazione pagana degli eventi. costantino avrebbe avuto un sogno o una visione mentre... Auspicio o augurio , la pratica divinatoria degli àuguri o àuspici , antichi sacerdoti Romani, da cui si traevano appunto gli augùri o auspìci Ornitomanzia , il più celebre tipo di auspicio, cioè la pratica divinatoria basata sull'interpretazione del volo degli uccelli

Auspicio o augurio, la pratica divinatoria degli àuguri o àuspici, antichi sacerdoti Romani, da cui si traevano appunto gli augùri o auspìci
Auspicio di Toul, vescovo e scrittore ecclesiastico del V secolo

