La sede dell amministrazione comunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede dell amministrazione comunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNICIPIO

Significato/Curiosita : La sede dell amministrazione comunale

Non la sede dell'amministrazione, che è chiamata dal legislatore e dagli statuti dei singoli enti di volta in volta in modo diverso (casa comunale, residenza...

Diritti municipio – termine utilizzato in alcuni casi per le circoscrizioni comunali italiane, come i municipi di bari, roma o genova municipio – stazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

