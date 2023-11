La definizione e la soluzione di: La sede del Ministero dell Economia: via Venti __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SETTEMBRE

Significato/Curiosita : La sede del ministero dell economia: via venti

Cui il nome via porta pia che mantenne fino al 30 novembre 1871. lungo la via hanno sede tre ministeri della repubblica italiana: il ministero della difesa... Cui il nomeporta pia che mantenne fino al 30 novembre 1871. lungohannotredella repubblica italiana: ildella difesa... Settembre è il nono mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed è il primo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e il primo della primavera nell'emisfero australe; conta 30 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

