Scrittura... senza calli

La grafia è il modo di trasmettere in scrittura le parole, sia con riferimento al ductus (cioè il modo in cui, nello studio paleografico, il singolo scrivente vergava a mano le lettere), sia con riferimento al modo in cui i fonemi sono tradotti in grafemi e tali scelte ordinate nella norma ortografica di una data lingua. Di questo secondo aspetto si occupa la linguistica.