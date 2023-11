La definizione e la soluzione di: Scorre per tessere la trama nell ordito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAVETTA

Significato/Curiosita : Scorre per tessere la trama nell ordito

Trasporti Navetta – categoria di treni in uso sulle linee regionali.

– categoria di treni in uso sulle linee regionali. Navetta – tipo di veicolo spaziale Altro Navetta – attrezzo che contiene il filato per tessere

– attrezzo che contiene il filato per tessere Navetta – figura araldica

– figura araldica Navetta parlamentare – procedura parlamentare

– procedura parlamentare Frank Navetta – chitarrista statunitense

Navetta portaincenso – oggetto liturgico

