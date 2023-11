La definizione e la soluzione di: Sconfitto nel gioco o fallito nella vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERDENTE

Significato/Curiosita : Sconfitto nel gioco o fallito nella vita

Fratelli avrebbero fallito la loro missione ma è deciso a non perderla, e quindi li sfida in un combattimento, venendo sconfitto. i due si trovano al... Fratelli avrebberola loro missione ma è deciso a non perderla, e quindi li sfida in un combattimento, venendo. i due si trovano al... È detto pozzo perdente un qualsiasi tipo di pozzo naturale o trivellato o cavato a mano che, soprattutto nei tempi passati, era utilizzato a convogliare nel sottosuolo e quindi a disperdere in esso tutti quei rifiuti liquidi che non si sapeva come smaltire diversamente. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

