Scocca dalla pendola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scocca dalla pendola.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : Scocca dalla pendola

L'intensità della luce del sole con quella emessa dall'arco elettrico che scocca fra due elettrodi in carbone nella lampada ad arco (allora largamente utilizzato...

l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari...

Altre definizioni con scocca; dalla; pendola; scocca quella fatale; scocca tra chi si innamora all improvviso; scocca ... in segreto; Battono e scocca no; Tenda che blocca la luce dalla finestra; Infissi forse provenienti dalla zona dell Iran; Fannullone dalla poca motivazione; Maledizione scagliata dalla Chiesa; Un battito di pendola ; La fanno i pendola ri; Il rumore della pendola ; Le batte la pendola ; Cerca nelle Definizioni