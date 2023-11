La definizione e la soluzione di: Scienza che costruisce macchine e androidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROBOTICA

Significato/Curiosita : Scienza che costruisce macchine e androidi

Grimes. compare la sua tomba nella nuova sigla dei simpson, con ralph che ci costruisce sopra un castello di sabbia. nella sigla in stile videogiochi, quando... Grimes. compare la sua tomba nella nuova sigla dei simpson, con ralphcisopra un castello di sabbia. nella sigla in stile videogiochi, quando... La robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti specifici riproducendo in modo automatico il lavoro umano. Anche se la robotica è una branca dell'ingegneria, più precisamente della meccatronica, in essa confluiscono approcci di molte discipline sia di natura umanistica, come linguistica, sia scientifica: biologia, fisiologia, psicologia, elettronica, fisica, informatica, matematica e meccanica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scienza che costruisce macchine e androidi : scienza; costruisce; macchine; androidi; La scienza degli oroscopi; La scienza organica o inorganica; La scienza che studia e descrive il mondo intorno a noi; La scienza che studia la progettazione e la costruzione di circuiti per computer; La scienza degli elaboratori elettronici; La scienza che studia aritmie e ipertensione; costruisce c gestisce strade; costruisce grossi recipienti di legno; costruisce strumenti ad arco; In quello nazionale non si costruisce ; costruisce e gestisce strade; costruisce veicoli per le parate di Carnevale; Un negozio con le macchine a gettone; macchine per spremere; macchine per il sollevamento; Vi sostano macchine agricole; L inchiostro per le macchine fotocopiatrici; Vi corrono le macchine per sport;

Cerca altre Definizioni