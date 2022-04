Lo fa lo schermidore che si protende per colpire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa lo schermidore che si protende per colpire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AFFONDO

Significato/Curiosita : Lo fa lo schermidore che si protende per colpire

«il comandante affonda con la nave» indica un protocollo, norma sociale, prassi o consuetudine storica di tipo cavalleresco/marinaro secondo il quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con schermidore; protende; colpire; La usa lo schermidore ; Le battute sferzanti... dello schermidore ; Un attacco dello schermidore ; La impugna lo schermidore ; Metter fuori, protende re; Terra che si protende nel mare di Barents; Vi si protende la penisola di Kola, nell Artide; Si protende nell acqua; Malori che possono colpire i bagnanti; colpire con stile; Attrezzo alpinistico per colpire il ghiaccio; Può colpire un muscolo; Cerca nelle Definizioni